Yenipazar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Yenipazar'da etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı. Sağanak yağış sonrası Yenipazar'daki Koca Dere'nin debisi yükselirken, derenin duvarı yıkıldı. Derenin içerisinde suyla birlikte sürüklenerek gelen orman ürünleri çevreye saçıldı, bazı cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Yağıştan zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Son yılların en şiddetli yağmur suyu akıntısına uğradık. Koca Dere'nin duvarları yıkıldı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Sel sularının bıraktığı çamur yığınlarını ve ağaçlar dahil sel süprüntülerini temizliyoruz. Evi, arazileri sular altında kalan hemşehrilerimize Kaymakamlık ile birlikte yardımcı olacağız. Çok ayaklı köprülerimizi en kısa zamanda yenilemeli, yıkılan dere duvarlarını onarmalıyız. Sel baskını sonrası, DSİ ve Karayolları ekiplerinin desteği ile tekrar böyle bir felaketin yaşanmaması için yeterli altyapı sağlanmalıdır" diye konuşarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.