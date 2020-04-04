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Yenipazar'da yardım ödemeleri evde yapılmaya başladı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık yardım ödemeleri yapılmaya başlandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde de başlatılan ödemlerde yaşlıları evlerinde ziyaret eden yetkililer yaşlılara ödemelerini yapmaya başladı.


Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde sosyal yardım alan ve sosyal yardım almak için başvuru yapılan ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin liralık destek ödemesine 1 Nisan itibarıyla PTT şubelerinde başlanmıştı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlar PTT şubelerinde yoğunluğa neden olurken, yoğunluğun önüne geçmek için yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmesi kararı alınmıştı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan kararlar kapsamında oluşturulan ekipler, destek ödemelerini ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim etti. Ekibin vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ödemeleri yapması ile birlikte Yenipazar PTT şubesi önündeki kuyruk son buldu.

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