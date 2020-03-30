Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan imamlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara yardım ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Yenipazar'da görev yapan imamlar da mahalle muhtarlarına yardım ediyorlar. Yaşlıları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılama konusunda imamlar da yardımcı oluyorlar.