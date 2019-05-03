Yenipazar'da Yörük Şenliği için geri sayım başladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Yaylası'nda geleneksel hale getirilen Yörük Şenlikleri bu yıl 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yörük ve Türkmen kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Yörük Şenlikleri'nin bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen şenlik için hazırlıklar tamamlandı. Yörüklerin hayatının temsili olarak canlandırılacağı şenlikte mevlid okutularak gün boyu çeşitli ikramlarda bulunulacak. Mehteran gösterileri ile başlayacak şenlikte Türk Sanat Müziği sanatçılarından Fatma Meşe Öz ile Nazmi Akkuş da sahne alacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden yörüklerin şenliğe katılacağını kaydeden Yenipazar-Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Çobanoğlu, "Yörük ve Türkmen kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktararak yaşatmak için şenliklerimizi düzenliyoruz. 2006 yılından bu yana sürdürdüğümüz şenliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Belediye olarak şenliği desteklediklerini kaydeden Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de, "Yörüklük kültürünü yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Belediye olarak bu kültürün yaşatılması için maddi ve manevi tüm desteğe her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.