İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenipazar'daki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi yakınlarında makilik bölgede, zeytinlik ve mera alanında çıkan yangında 3 hektar zarar gördü. Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 65 orman işletme personeli, 12 arazöz, 6 su tankeri ile karadan, havadan ise 3 helikopter ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.