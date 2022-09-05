İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

Aydın’ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.



02-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yenipazar ilçesinin ve Aydın'ın yöresel ürünleri görücüye çıktı. Açılan stantta sergilenen ve tadıma sunulan Yenipazar Pidesi başta olmak üzere incir, fıstık gibi yiyecekler ile yöre kooperatiflerinin ve kadınlarının yapmış oldukları konservelik ürünler ve kurutmalıklar vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Yenipazar ürünlerinin tanıtıldığı standa fuar boyunca 1,5 milyon ziyaretçinin uğraması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.