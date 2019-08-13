Yenipazarlı minikler yüzmeyi eğlenerek öğreniyor

Yenipazar Belediye Başkan Yüsran Erden ortak düzenlenen kurslar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken çocuklar ve aileleri de kurslardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Uzak olduğu için her zaman denize gidemedikleri söyleyen çocuklar havuzda yaz tatillerini değerlendirerek hem yüzme öğrendiklerini hem de keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Çocuklardan Gülcelin Çiftçi suda zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirtip bunun yanı sıra yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yüzme öğrenmek istediğini söyledi. Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Erden'e düzenlenen kurs için teşekkür eden Çiftçi "Yaz tatilimi arkadaşlarımla birlikte geçirip sıkılmıyorum. Benim için eğlence oluyor. Burada yeni arkadaşlar de edindim" diye konuştu.

'Çocuklarım kurs sayesinde yüzmeyi öğrenecek'

Yüzme kursuna iki çocuğunu da getiren Safiye Çerçi "Bu yıl ilk kez yüzme kursuna katılıyorlar. Yüzmeyi hiç bilmiyorlar. Bu yıl bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrenecekler. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yüzme öğrenmelerini istiyorum. Yüzmeyi öğrendiklerinde bu konuda endişe etmeyeceğiz. Özlem Çerçioğlu'na bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'Çocuğumun kendine güveni geldi'

Çocuğu yüzme kursuna gelen velilerden Ayşe Ataşan ise kendi kardeşini denizde boğulma sebebiyle kaybettiğini belirtip bu sebeple kendi çocuğunun yüzmeyi öğrenmesini çok istediğini söyledi. Ataşan "Çocuğumun yüzme kurslarına başladığından beri kendine güveni geldi. Bunun yanı sıra yeni bir çevresi de oldu" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden: Çerçioğlu'na teşekkür ederiz

Yüzme havuzunun yeniden devreye alınmasında emek harcayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için her türlü bakımı zamanında yapılan bir havuzumuz var. Çocuklarımızın bu tatil dönemlerinde vakitlerini hoşça geçirmeleri için hem de bedensel egzersiz açısından bu kursu açtık. Yaklaşık 200 çocuk haftanın 4 günü eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme kursu alıyor. Veliler de çocuklar da çok mutlu. Biz de Başkan Çerçioğlu'nun desteğiyle Yenipazar'a yüzme havuzunu tekrar kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz" dedi.

8-15 yaş arası 200'e yakın çocuğun katıldığı kurslar 6 Eylül'e kadar devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi tarafından tüm çocuklar için ücretsiz düzenlenen kurslar deneyimli eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde veriliyor.