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Yenipazarlı muhtarlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Yenipazar ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yenipazar ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette muhtarlar Başkan Çerçioğlu'na mahallelerine ve ilçeye yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde Yenipazar ilçesine ve mahallelerine yapacak olduğu yatırımların da konuşulduğu ziyarette Başkan Çerçioğlu muhtarların taleplerini de dinledi. Başkan Çerçioğlu muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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