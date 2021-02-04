İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenipazarlı muhtarlar yeni yapılan hastaneyi beğendi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları yeni hizmete açılan Yenipazar Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları yeni hizmete açılan Yenipazar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.


Yenipazar'da görev yapan mahalle muhtarları, geçtiğimiz haftalarda vatandaşın hizmetine açılan Yenipazar Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastane Başhekimi Metin Şahin ile görüşen muhtarlar hastanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Başhekim Şahin'e görevinde başarılar diledi. Hastane personeli ile de sohbet eden muhtarlar, Korona virüs salgını dolayısıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.