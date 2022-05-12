Yerel üretici ve Kuşadası Belediyesi el ele verdi

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ve belediye meclis üyeleri ‘Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı' ziyaret ederek, pazar yerlerindeki işgaliye ücretlerinde uygulanacak yüzde 20 oranındaki indirim hakkında esnafa bilgilendirmede bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kervansaray'da düzenlediği Mayıs ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kent genelindeki pazar yeri kiralarında yüzde 20 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı. Alınan karar doğrultusunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de pazar yeri esnafına kira indirimini ürün etiketlerine yansıtmaları çağrısında bulundu. Kararın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, her perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici sokağını ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Güneş ve Gürol Turhan'ın da katıldığı ziyarette Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tezgahları dolaşarak üreticilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra pazar yerlerinde uygulanacak kararla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla her zaman Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, “Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde pandemi döneminin başından bu yana belediye kiracısı esnafa 6 milyon 383 bin TL'lik destekte bulunduk. Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren pazar yeri esnafını yalnız bırakmazken, hemşehrilerini düşünmeyi de ihmal etmiyor. Bugün ziyaret ettiğimiz yerel üretici sokağındaki esnaf, belediye meclisinde aldığımız kararı oldukça olumlu karşılayıp, destek vereceklerini belirtti. Kendilerine Başkanımız Ömer Günel adına çok teşekkür ediyorum” dedi.