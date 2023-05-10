Yerli otomobil TOGG'un Aydın'daki ilk durağı Buharkent oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X Aydın'ın Buharkent ilçesinde sergilendi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un Aydın turunun ilk durağı Buharkent oldu. Sabah erken saatlerde Buharkent'e gelen TOGG vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir süre sokaklarda turlayan TOGG, daha sonra ilçe meydanında sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan yerli otomobil, bugün sırasıyla Kuyucak, 13.00 Nazilli, 15.00 Yenipazar, 16.00 Sultanhisar, 17.00 Köşk, 18.00 Efeler, 21.00 Çine ve 22.30'da Koçarlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak.