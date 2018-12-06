Yeryüzü Doktorları gönüllere dokunuyor

Dr. Muhammed İhsan Karaman'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Bir Yeryüzü İyiliği Şifayı Paylaşmak' adlı konferans büyük ilgi gördü.

Konferansa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve beraberindeki heyet, bir iyilik hareketi olarak başlatılan ‘Yeryüzü Doktorları' faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'dan ADÜ'deki personel ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan Güzel Borç (Karz-ı Hasen) uygulaması hakkında bilgiler alan Prof. Dr. Karaman, bu uygulamanın diğer üniversitelere de örnek olmasını dileyerek ADÜ ailesini tebrik etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, yeryüzünde insani imkanlardan uzak afet, yoksulluk, iç savaş, açlık gibi kaoslarla mücadele eden insanlara, kalbi merhamet ve sevgiyle dolu yardım elleri uzandığını belirten Prof. Dr. M. İhsan Karaman; “Yeryüzü Doktorları, ilk olarak Bosna, Kosova savaşları ile 17 Ağustos depreminde faaliyete geçen bir grup gönüllü sağlık çalışanlarının 2000 yılında kurduğu ve harekete geçtiği iyilik ordusudur. Bugüne kadar 50 ülkeye giden 200'ü geçen sağlık gönüllüsüyle binlerce insana yardım etmiştir. Türkiye'nin her bölgesinden her meslek grubundan üyesi bulunan Yeryüzü Doktorları ailesi, iyiliği, yardımlaşmayı misyon edinerek gün geçtikçe daha da büyüyor” dedi.

Yeryüzünde yapılan iyilik hareketlerinin gönüllülük esasına dayandığını ve herkesin bu konuda bir şeyler yapabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karaman, yardım götürdükleri ülkelerdeki yoksunluğun ve sefaletin kendilerini derinden etkilediğini söyleyerek, hafızalarına kazınan anıları katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Karaman, “Yeryüzü Doktorları, ayak bastıkları her yere iyilik ve şifa götürerek gönülleri fethediyor. Bu kelimelerle ifadesi mümkün olmayan bir duygu, çünkü hayat kurtarınca güzel” diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.