Yeşil sahada kalp krizi geçirmişti, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu'ndaki yan sahalarda oynanan futbol karşılaşması esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu 5 aydır hastanede yaşam savaşı veren Demirci Gençlik Spor oyuncusu Hüseyin Kaya hayatını kaybetti.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu'ndaki yan sahalarda 15 Ekim 2022 günü Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup'ta, Demirci Gençlik Spor ile Hayri Usta Sportif Spor müsabakasının başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Demirci Gençlik Spor'daki oyuncu Hüseyin Kaya, bir anda yere yığıldı. Özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın doktorlar tarafından yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 aylık yaşam savaşını bugün kaybetti. Kaya'nın ölüm haberi ailesi ve takım arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kaya'nın cenazesinin Efeler ilçesi Ovaeymir Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.