Yetiştirdiği hint kenevirini sularken yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde boş arazide yetiştirdiği hint keneviri sulayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çine Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Arsa içerisinde bulunan hint kenevirlerini sulayan şahsa suçüstü yapıldı. Hint keneviri bitkilerini yetiştirdiği belirlenen M.K.'nın evinde de arama yapan ekipler 80 gram kenevir, kısa namlulu tüfek ve tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Arsada yetiştirilen 4 kök Hint keneviri ile evde bulunan uyuşturucu madde ile tüfeğe el konulurken, M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.