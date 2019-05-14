Yıldırım; “İnsanlık tarihi boyunca tarım en stratejik sektör tarım"

14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Didim ziraat odası başkanı Hilmi Yıldırım hem çiftçiliğin önemine değindi; hem de Didim'de süreç içerisinde yapmak istedikleri projelerden bahsetti. Yıldırım çiftçiliğin ülkenin gelişmesine olan etkisine değinerek “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür."cümlesiyle çiftçiliğin önemini vurgulamıştır. Ülkemiz önemli tarım ürünlerinin üretim merkezidir. Bu bereketli topraklarda üretim çeşitliliği bakımından 55 ürünle dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz.Tarım sektörü özellikle yaz ayların da 7 milyona yakın çalışanıyla ciddi bir tarımsal istihdam sağlamaktadır. İnsanlık tarihi boyunca tarım en stratejik sektör olmuştur. Ancak ülkemiz de tarım sektörü, var olan potansiyelini tam olarak kullanamamasına rağmen ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlamaktadır.”dedi.

Didim özelinde oda olarak yapacakları çalışmaları da değinen Oda başkanı Yıldırım “Didim Ziraat Odası olarak önümüzdeki günlerde sizlerinde desteğiyle; Pamuk ekim alanlarımızın toplulaştırılması; Zeytinlerimizin daha düşük maliyetle sulanmasının sağlanması; Çiftçimizin ihtiyacı olan gübre, zirai ilaç, fidan gibi gereksinimlerin ilerleyen zaman içinde odamız tarafında daha ucuza temin edilmesi; Çiftçimize doğru ve verimli tarım için danışman mühendislik hizmetinin verilmesi ve ilçemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin çok daha verimli değerlendirilmesi ve çiftçi eğitimlerine büyük öncülük vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Didim Ziraat Odası olarak yönetim kurulum ve Meclis üyelerimle birlikte çiftçilerimizin 'Dünya Çiftçiler Gününü' gönülden kutluyoruz. Bütün tarım ürünlerinde hasat mevsiminin verimli, bol ve bereketli geçmesini diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.