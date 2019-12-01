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Yıldızspor: 1 - Aliağa FK:2

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yıldızspor, Aliağa FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yıldızspor, Aliağa FK'ya 2-1 mağlup oldu.


Stat:Adnan Menderes


Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Hakan Atlı, Ömer Faruk Şahin


Yıldızspor: Kaan, Raşit(Dk. 37 Onur), Emre Yıldırım, Ahmet, Burak, Nizamettin, Mustafa, Süleyman, Doğukan, Emre Akbulut (Dk 65 Mertx), Furkan (Dk 80 Çağlar)


Aliağa FK: Onur Terzioğlu, Selim (Dk. 74 Muzafferx), Enes (Dk 90 Yunushan?), Erkan, Necati, Emre Balak, Güray, Osman (Dk. 27 Özkanx), Berk, Aykut, Arda


Sarı Kart: Nizamettin, Emre Akbulut, Mustafa (Yıldızspor), Necati (Aliağa FK)


Goller: Dk.5 Furkan (Yıldızspor), Dk. 11 Arda, Dk 81 Necati (Aliağa FK)

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