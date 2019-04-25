Yıldızspor şampiyon oldu

Aydın Süper Amatör Ligi 70'er puanla tamamlayan iki takımın karşılaştığı baraj müsabakasında Yıldızspor rakibi Karpuzlu Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Yıldızspor tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Adnan Menderes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Aydın Yıldızspor etkili başladı. Maçın 3'ncü dakikasında Yıldızspor atağında ceza sahasına yapılan ortada İlhan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 10'uncu dakikada Karpuzlu Belediyespor atağında Şahin'in ceza sahası dışından attığı sert şut kalenin üzerinden auta gitti. Dk 24'te Yıldızspor atağında ceza sahası içersinde topu önünde bulan Onur, attığı sert şutla kaleci İsmail'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçerdi. Karşılaşmanın 27'nci dakikasında ani gelişen Yıldızspor atağında Mert'in kaleci İsmail'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu direkten geri döndü. İlk yarıda başka gol sesi çıkamadı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yıldızspor'da 63'üncü dakikada Mert karşı karşıya pozisyonda attığı şutu kaleci İsmail çıkardı, dönen topu önünde bulan Baffour'un vuruşu az farkla direğin üstünden dışarı çıktı. Dk 72'de Yıldızspor atağında Raşit'in pasında Mert müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. Dk 88'de Yıldızspor atağında Baffour'un vuruşu kaleci İsmail'in ellerinde kaldı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Yıldızspor Aydın Süper Amatör Ligi'ni şampiyon oldu. Yıldızspor, ilk kez BAL'da mücadele etmeye hak kazandı.

Maç sonrasında taraftarları ile birlikte büyük sevinç yaşayan mavi-beyazlı oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı.