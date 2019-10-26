Yıldıztepe Mahallesine düğün alanı

Mahallenin ihtiyacını karşılayacak alanda kilitli parke taşı kaplaması, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce döşenirken, alan çevresinde yeşillendirme ve düzenleme çalışması da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Düğün Alanının en kısa süreçte tamamlanması ve mahallelinin hizmetine sunulması için hızla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan'a mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.