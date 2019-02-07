Yılın en başarılı koleji; Aydın Başak Koleji

'sü düzenlenen ‘Yılın Enleri' ödül töreninde “En Başarılı Kolej” seçildi.

Özel bir televizyon kanalının Türkiye'nin siyaset, sanat, eğitim, magazin alanlarında önde gelen kurum ve kişilerini ödüllendirdiği törende Aydın Başak Koleji, 2018 yılının ‘En Başarılı Koleji' seçildi. Milli Eğitimde Yeniden Yapılanma çalışmalarına katkılarından dolayı ödüle layık görülen Başak Koleji, ödülünü İstanbul'da düzenlenen törenle aldı.

Aldıkları ödül ile gurur duyduklarını belirten Okul Müdürü Nail Ergun “1991 yılından bu yana 28 yıldır eğitimde inovatif, sürdürülebilir, 21. yy. becerilerine uygun yaklaşımları yakından takip ettik. Kendimizi eğitimde dünya standartlarına göre güncelledik ve ülkemizin geleceği çocuklarımızı bu standartlara uygun yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Başak Koleji'nde her yıl, gerek akademik gerek sanat, spor ve yazılım alanlarında pek çok başarı elde etmekteyiz. Aydın'daki öğrencilerimizi Amsterdam'daki, Tokyo'daki New York'taki çocuklarla rekabet edebilecek seviyede yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bunu Başak Eğitim Hizmetleri çatısı altında hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Başak ailesi olarak bu ödülü almamızda emeği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Başak Koleji Genel Koordinatörü Metin Akyol ise; “2015 yılında kurmuş olduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın en kapsamlı müzesi olan Tales Matematik Müzesi ile hem kendi öğrencilerimize, hem Türkiye'deki pek çok çocuğa matematiği sevdirdik. Yaklaşık 200 bin çocuk bu sayede matematiğin eğlenceli dünyasını keşfetti. Montessori Çocuk Akademisi ile okul öncesi çocuklar bir birey olarak kendi kendine yapabilme, yetebilme becerileri ile büyüyor. Çocuk Akademisi binasında açtığımız Tales Kids Müzemiz ile ilkokula başlamadan çocuğu bilimle, matematikle, Fen ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yılı Bin Yılın Dâhisi Leonardo Da Vinci'nin 500 ölüm yıl dönümü sebebiyle okulumuzda “Eğitimde Da Vinci Yılı” ilan ettik. Eskizlerinden yola çıkarak neredeyse orijinaliyle birebir formda Aydın ilinde yaptırdığımız replikalarını sergi haline getirerek hem kendi öğrencilerimizle hem de tüm Türkiye'ye sunduk. Türkiye'de yine bir ilke imza attığımız bu çalışmamız ile pek çok kişiyi Da Vinci çalışmaları ile tanıştırdık. Dâhinin çok yönlü kişiliğini yani mimarlığını, mühendisliğini, yazarlığını, ressamlığını, anatomist yanını tüm branşlara entegre edecek atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz bu yaptıklarımızı dünya standartlarında tutmaya özen gösterdiğimiz bir eğitim vizyonu ile yapıyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman ülkemizi daha iyiye götürecek projelerle de adımızdan söz ettireceğiz” dedi.