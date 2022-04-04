Yılın ikinci koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Aydın'da yılın ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan 2022 yılının ilk üç aydında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 2. Dönem Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2022 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzerine ilk 3 ay içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2022 yılında uygulanan 294 projeden 15'inin tamamlandığını ifade eden Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, geriye kalan 279 adet projenin; 151 adedinin devam ettiğini, 23 adedin ihale aşamasında olduğun ve 105 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını kaydetti.

Yatırımlarda dönem itibari ile yaklaşık yüzde 25,39 nakdi gerçekleşme sağlandığını aktaran Gödekmerdan, “Bu yatırımların; proje bedeli 11 milyar 236 milyon 392 bin TL, önceki yıllar harcaması 2 milyar 359 milyon TL, 2022 yılı ödeneği 1 milyar 443 milyon 350 bin TL'dir. 2022 yılı harcaması ise 492 milyon 461 bin TL'dir. Yatırımlarımızda dönem sonu itibari ile yaklaşık yüzde 25,39 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” diye konuştu.

Aslan payını sağlık aldı

Yatırımcı kuruluşların 2022 yılı ödeneğine göre dağılımına bakıldığında ilk sırayı 400 milyon 916 bin TL harcama ile sağlık hizmetleri aldı. 360 milyon 773 bin TL harcama ile eğitim 2'nci, 242 milyon 40 bin TL harcama ile tarım ise 3'üncü sırada yer aldı. Kurumlar bazında bakıldığında da Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 400 milyon 916 bin TL harcama ile 1'inci sırada yer aldı.

“Çözüm odaklı olacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde İlimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Gödekmerdan'ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.