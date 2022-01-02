Yılın ilk deve güreşi İncirliova'da yapıldı

Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri, 1 yıl aranın ardından tekrar başlarken yılın ilk deve güreşi İncirliova'da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu güreş, panayır havasında geçerken, “Deveci Başkan” olarak tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, belediye başkanlarına seslenerek “kültürümüze sahip çıkalım ve destek verelim” çağrısında bulundu.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde, yılın ilk güreşi İncirliova Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. İncirliova Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 100 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın'da yetiştirilen gerekse İran'dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 35. İncirliova Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl da panayır havasında geçtiğini ifade etti. Deve güreşi kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Kaya, tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunarak “100 çift devemiz var bugün ama 35 çift de boşta deve var. Toplamda 135 deve var. Aydın'da deve sayısı çok olduğu için zorlanıyoruz ama inşallah bugün çok güzel güreşlerimiz olacak. Festival yapmak zor. Belediye başkanlarının desteği olmazsa bu işler zor oluyor. Belediye başkanları desteklerse bu kültür yaşar. Bunun yaşaması için belediye başkanlarının elini taşın altına koyması lazım. Yaşaması lazım bu kültürün. Herkes burada. Anneler, çocuklar, kadınlar burada. Bu kültürü yaşatmak için bu güreşi yapan 8 vilayetin belediye başkanlarının sahip çıkması lazım. Ben deveci başkan olarak rica ediyorum” dedi.

Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de ailesi ile birlikte piknik yaptı. Kıyasıya mücadele içinde geçen güreşlerde “Deveci Başkan” Ayetkin Kaya'nın da devesi güreşti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası için güreşen develer berabere kalırken, deve sahipleri kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı. Devesinin berabere kalsa da çatal bir güreş olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kaya; “Benim devem de biraz önce güreşti, berabere kaldık. Berabere ama güreş güzel oldu. Çatal güreş oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası için güreştik. Özlem Başkanımız da kupalarımızı takdim etti” dedi.