Yılın son koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın'da yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Vali Hüseyin Aksoy, 2022 yılında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen yılın son toplantısında, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2022 yılında uygulanan 388 projeden 53 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geriye kalan 335 adet projenin de 160 adedinin devam ettiğini, 35 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 3 adedinin tasfiye edildiğini ve 137 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 14 milyar 781 milyon 711 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 2 milyar 636 milyon 813 bin TL, 2022 yılı ödeneği 3 milyar 439 milyon 684 bin TL olurken 2022 yılı dönem harcaması ise 2 milyar 176 milyon 404 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 33 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2022 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Sağlık Hizmetleri 1 milyar 227 milyon 43 bin TL harcamayla 1. sırada, Diğer Kamu Hizmetleri 700 milyon 229 bin 877 TL ile 2. sırada, Eğitim Hizmetleri 454 milyon 746 bin 22 TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1 milyar 226 milyon 214 bin TL harcamayla 1. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 388 milyon 502 bin TL harcamayla 2. sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 274 milyon 104 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

“Çözüm odaklı olacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.