Yılın son muhtarlar toplantısı Çine'de yapıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesinde mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Sorunların en aza indirilmesi için çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Vali Aksoy; “Çine ilçemizdeyiz. Yılın son toplantısını burada yapıyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Çine ilçemizde de orman yangınlarımız oldu. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre daha az orman yangını ile karşı karşıya kaldık. Özellikle son yıllarda engellilere yönelik olarak devletimiz belirli kanunlarda değişiklik yaparak birçok haklar verdi. Bütün vatandaşlarımızın bu haklardan yararlanabilmesi bizim öncelikli beklentimiz. Sizin bize ilettiğiniz talepler, haklı talepler. Biz de onlara çözüm üretmek adına buradaki bütün arkadaşlarımla bugününü sizlere ayırdılar. Temennimiz bu tür sorunları en asgari seviyeye indirebilmek. Onun için buradayız. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Şehit Polis Memuru Necati Aygün'ün Çine'de ikamet eden eşi Gülçimen Aygün, babası Mehmet Aygün ve ailesini evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan eşlik etti.