Yıllar sonra yeniden Altın Güvercin sahnesine çıkacaklar

25. Altın Güvercin Beste Yarışmasında 1986 yılının birincisi ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç'a Onur Ödülü verilecek. 1987 yılında düzenlenen yarışmaya finalist olarak katılan Türk pop müziğinin başarılı ismi Sertab Erener ise yarışmanın final gecesinde sahne alacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, düzenlenen, özel bir televizyon ve radyo kanalından canlı olarak yayınlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 25'inci kez düzenlenecek. Çeyrek asırlık yolculuğu boyunca besteci ve yorumcular tarafından yakından takip edilen ve büyük ilgiyle karşılanan Altın Güvercin, düzenlendiği yıllar boyunca Türk pop müziğine pek çok değerli isim ve beste kazandırdı.

Birincisi 1986 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç “Yol Verin A Dostlar” bestesi ile kazandı. 2014 yılına kadar 21 kez gerçekleştirilen ve her yıl ortalama 300 bestenin başvuru yaptığı Altın Güvercin Beste Yarışması bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırdı. 2014 yılında 21'incisi düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 2019 yılında, altı yıllık aranın ardından bir kez daha Kuşadası ile buluşturuldu.

Bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması iki önemli ismi ağırlayacak. Yarışmada profesyonel müzik yaşamına Altın Güvercin sahnesinde adım atan pop ve caz müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Fatih Erkoç'a geleneksel onur ödülü verilecek. 1987 yılında “Akdeniz” isimli beste ile Altın Güvercin Beste Yarışması'na finalist olarak katılan sevilen sanatçı Sertab Erener ise 11 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda gerçekleşecek olan büyük final gecesinde sahne alacak. Final gecesinin sunuculuğunu ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen yapacak.

Yarışmanın onur konuğu Fatih Erkoç, Kuşadası'nın ve Altın Güvercin Beste Yarışması'nın hayatının dönüm noktası olduğunu belirterek yarışmanın halen düzenleniyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Altın Güvercin'in müzik camiasına adım atmasını ve tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağladığını ifade eden Fatih Erkoç “Altın Güvercin'in ardından peş peşe albümler yaptım. Bu yarışma benim tüm Türkiye'deki ailelerin evlerine girmeme ve o ailelerin bir parçası olmama neden oldu” diye konuştu. 25. Altın Güvercin Beste Yarışmasında onur ödülü alacak olmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirten Fatih Erkoç “Kuşadası benim ilk göz ağrım. Hatırlanmak ve bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde bulunacak olmak benim için çok güzel” dedi.