Yılların ihmaline Başkan Atay'dan anında çözüm

Efeler İlçe sınırları içerisinde bulunan eski İzmir – Aydın yolu, uzun yıllardır bakımsız hali ile yolu kullanan vatandaşların zorlanmasına sebep oluyordu. Yol bakım ve onarım çalışmaları başlamadan önce vatandaş yağmur yağdığında ulaşımını gerçekleştiremiyor ve yol kullanılamaz hale geliyordu.

Tarla ve bahçelerine ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları vakit kaybetmeden başlatıldı. Uzun yıllardır, yolun yenilenmesi için talepte bulunan fakat herhangi bir geri dönüş alamayan vatandaşlar, çalışmaların Efeler Belediyesi tarafından hızla başlatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Hayata geçen hizmetten dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren ve yol üzerinde bahçesi bulunan Mehmet Uslu (72), “Yıllardır biz bu yolun cefasını çektik. Yağmurda, selde bu yol geçilmez haldeydi. Bazı zamanlarda insanların ayakkabılarını çıkartıp geçtiğini de biliyorum. Daha önce dilekçelerimiz de alındı fakat bu dilekçelerden sonuç alamadık. Seçimden sonraki üç ay içerisinde Efeler'de bir hareketlilik görüyoruz ve bundan dolayı da çok memnunuz. Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'a katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Önceki yönetime ulaşmanın zor olduğunu belirten Mithat Yıldırım (52) ise, “Yolumuzu yaptırdığı için Başkanımız M. Fatih Atay'a teşekkür ediyoruz. Yol aslında medeniyettir, gerçekten bu yolların yapılması lâzım. Geçmiş yıllarda müracaat etmemize rağmen geri dönüş alamamıştık. Şimdi, tek sefer müracaatta bulunduk; sağ olsun başkanımız gerekli işlemleri başlattı ve yollarımız yapılmaya başlandı. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Eski İzmir – Aydın yolunun yapımının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini veren yetkililer Efeler genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirttiler.