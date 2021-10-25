Yılmaz Morgül Kuşadası'nda sahne aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan sanatçı Yılmaz Morgül, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı .

Kuşadası'nda bir eğlence kulübünde sahne alan Yılmaz Morgül, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarını eğlendiren Morgül, kahkahası ve esprileriyle de herkesi gülme krizine soktu. Bir an olsun yerinde durmayarak dans eden Morgül'ün, kış boyunca Kuşadası'nda sahne alacağı öğrenildi.

Kuşadası'nı çok sevdiğini söyleyen Morgül, “Kuşadası'nı ve Kuşadalıları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Neden çok sevdiğimi de söylemek istiyorum. Beni şöhrete ulaştıran şarkı Elveda İstanbul ilk çıktığında ilk konserimi Kuşadası'nda gerçekleşmişti. Burada çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel dostlar edindim. Yazın ailem buraya tatile geliyor, burayı tercih ediyorlar, çok seviyorlar. Burası da ailelerin tercih ettiği bir mekan, buranın nazar boncuğu diyebilirim. Eski gazino atmosferini Kuşadası'nda fevkalade gerçekleştiren bir mekan tercih etmemin sebebi çok büyük sanat temsilci udi bestekar Coşkun Sabah da oldu, Coşkun abi bana dedi ki, tam sana göre bir yer tam bir gazino ortamı anneler, babalar, çocuklar oraya geliyorlar, tam senin sahne alacağın bir mekan, dedi. Burası için bende burada olduğum için çok heyecanlıyım. Pandemi' den sonra sahneye çıkamadık ve ilk defa Kuşadası'nda sahneye çıkıyorum ve herkesi bekliyorum” dedi.