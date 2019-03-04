Yılmaz Özdil hayranları Forum Aydın'a akın etti

Onuncu yılı şerefine ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, bu kez Yılmaz Özdil'i hayranlarıyla buluşturdu.

Son kitabı “Mustafa Kemal” başta olmak eserlerini Forum Aydın D&R'da sevenleri için imzalayan Özdil'in hayranları, etkinliğe akın etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da yazara kitaplarını imzalatmak üzere etkinliğe katıldı.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, 2 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen imza günü etkinliği kapsamında Yılmaz Özdil'i ağırladı. Saat 12.00'de başlayacağı duyurulan etkinlik için sabah erken saatlerde Forum Aydın'a gelen misafirler, yazara kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Forum Aydın D&R mağazasında hayranları ile buluşan Özdil, başta son kitabı “Mustafa Kemal” olmak üzere tüm eserlerini okurları için imzaladı. İmza gününe Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Yılmaz Özdil'in öğretmeni Sabri Günaydın gibi isimler de katıldı.