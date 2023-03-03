Yılmazköy'ün 10 yıllık ulaşım sorununu Efeler çözdü

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yılmazköy Mahallesi'nde 10 yıldır kapalı olan arazi yolunu yeniden kullanıma açtı.

Yılmazköy Mahallesi sakinleri, uzun yıllardır kapalı olan arazi yollarının kullanıma açılması için Efeler Belediyesi'ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için vakit kaybetmeden işe koyulan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır kapalı olan yollarının kullanıma açıldığı için mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yüksek akaryakıt fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü belirten Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun, “Yolumuz kapalı olduğu için daha uzun yolları kullanmak zorunda kaldık. Hem zaman hem de yakıt kaybımız oluyordu. Son birkaç yılda zirveye ulaşan akaryakıt fiyatları bizim belimizi büküyor. Efeler Belediyesi tarafından açılan yollar tasarruf etmemizi sağlayacak. Efeler Belediyesi üstümüzden büyük yük aldı. Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmazköy Mahallesi sakinlerinden Melahat Eroğlu, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan yolun tekrar kullanıma açıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Bu güzergâhta zeytinliklerimiz var. Yol kapalı olduğu için alternatif yollar kullanıyorduk. Arazilerimize ulaşmak çok zordu. Yaklaşık 10 yıldır kapalı olan yolu açan Efeler Belediyesi ekipleri sağ olsun” diye konuştu.

Yılmazköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Çeliker de, “Yollarımız açıldı. Çok güzel oldu. Hem muhtarımıza hem de Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederim. Açılan yollarımız asfalt ile de kaplanırsa mutluluğumuz kat be kat artacak” dedi.