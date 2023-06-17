YKS maratonunda manzara değişmedi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci YKS maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Öğrenciler sınavda veliler de dışarıda ter dökerken, sınava geç kalan kimi öğrenciler polis ekipleri tarafından sınav merkezine yetiştirildi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Sınavın ilk Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

Sınava son dakikada yetişen öğrenciler için polis ekipleri seferber olurken, bir çok öğrenciyi sınava yetiştirdi. Bazı öğrenciler ise son dakikada sınav merkezine gelse de kapıların kapanması sonucu sınava alınamadı. Sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.

Aydın genelinde 59 merkezde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 8 bin 54 erkek, 8 bin 506 kız olmak üzere toplam 16 bin 560 genç, üniversite hayali için ter döktü.18 Haziran Pazar günü 43 merkeze yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 5 bin 624 erkek, 6 bin 173 kız olmak üzere toplam 11 bin 797 kişi katılacak. Pazar günü öğleden sonra 6 binada yapılacak olan Yabancı Dil Testi'ne de (YDT) 871 erkek, bin 2 kız olmak üzere toplam bin 873 kişi katılacak.

“Onlar içerde biz dışarda sınavdayız”

Öğrencilerle beraber ailelerin de dışarıda sınav verdiğini ifade eden velilerden Mahmut Nacar; “Bütün veliler gibi biz de aynı heyecana tabiyiz. Çocuğumu getirdim. Sınava girecek inşallah. Allah sınava giren bütün gençlerimizin yardımcısı olsun. Umarım diledikleri yerlere giderler ve umarım hayatları bugünden itibaren daha güzel olur. Valla ben akşamdan beri yarı uyur yarı uyanık durumdayım. Bizler de çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Sınava telefon alınmadığı için çocuğumla buradaki bir ağacı işaretledik ve burada buluşacağız. Yarın da aynı durumdayız. Allah herkese yardımcı olsun” dedi.