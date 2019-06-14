YKS öncesi ve sonrası öneriler

Sınav yerlerini görmenin var olan stresin azalmasını sağlayacağına dikkat çeken Süleyman Çokay, “Gerekli olan evraklar sınavdan önceki gece hazırlanmalıdır. Cuma akşamı yapmaktan hoşlandığınız işlere zaman ayırın. Hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmak, stres düzeyini kontrol altına almaya yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde tek sohbet konusu sınavlar olmasın. Sınav sonrası yapacağınız tatil programının planını yapın. Sınava en iyi olduğunuz testlerden başlamak doğrudur. Deneme sınavlarında kullandığınız test sırasını değiştirmeyin fakat sınav anında herhangi bir duraklama olursa, test değiştirin. Soruya takılı kalmayın. Boş bıraktığınız sorulara odaklanmayın. Çok zor sorularında sorulacağı gerçeğini unutmayın. Yapılabilecek zorluktaki sorulara odaklanın. Geçen zamanla ilgilenmeyin. Cevap anahtarını optiğe geçirirken aceleci olmayın. Matematik sorularını çözerken zihinden işlem yapmayın. Her sene puanlamanın Türkiye ortalamalarına göre şekillendiğini unutmayın. Testler arası geçiş yaparken oturma pozisyonunuzu değiştirmeniz sizi rahatlatacak, kısa bir mola yerine geçecektir. TYT sonrası biten sınav üzerine konuşmayın, AYT için hafif tekrar yapın” uyarılarında bulundu.