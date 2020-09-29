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Yoğun dumanı gören itfaiyeyi aradı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kalorifer kazanı ve baca temizliği sırasında çıkan dumanı görünce yangın çıktığını düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kalorifer kazanı ve baca temizliği sırasında çıkan dumanı görünce yangın çıktığını düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.


Olay Efeler Hasanefendi Mahallesi 1921 sokak üzerinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış öncesi kalorifer kazanı ve bacaların temizliği gerçekleştirdi. Temizlik esnasında bacadan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri yangın çıktığını düşünerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrasında yoğun dumanın, kalorifer ve baca temizliğinden kaynaklandığını tespit ederken, mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşadı.

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