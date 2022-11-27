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Yol devriyesinde uyuşturucu ile yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarmanın hareketlerinden şüphelendiği şahıs, uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın hareketlerinden şüphelendiği şahıs, uyuşturucu madde ile yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Söke-Kuşadası yolu üzerinde kontrol ve devriye esnasında durdurulan bir araç içerisindeki şahsın hareketlerinden şüphelendi. Yapılan sorguda şahsın S.P. olduğu anlaşılırken, şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P.'nin hastane kontrolünde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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