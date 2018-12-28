Yol kontrol uygulamasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerinde Jandarma'nın yaptığı yol kontrol uygulamalarında bir adet ruhsatsız tabanca ve 105 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve asayiş timlerince huzur operasyonunda Didim ve Efeler Serçeköy Mahallesi'nde yol kontrol faaliyeti yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan iki ayrı araçta arama yapıldı. İlk araçta Y.Ş. isimli şüphelinin oturduğu koltuğun alt kısmında bir adet seri numarasız ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 15 adet fişek 73 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Diğer araçta yapılan kontrolde torpido gözünden 22 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.A.K. isimli şüphelinin yapılan idrar testinde sonucun pozitif çıkması üzerine uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. Ayrıca Didim'de yapılan yol kontrol uygulamasında ise İ.H.İ isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan Y.Ş., H.A.K. ve İ.H.İ isimli şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere göz altına alındı.