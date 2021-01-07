Yola düşen lastik araçları birbirine kattı

Aydın'da kara yoluna düşen lastiğe çarpmamak için duran araçlara kamyon çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi.

Kaza, Aydın-Denizli Kara yolu Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan ve yol ortasındaki lastiği fark eden Ö.Ş. idaresindeki 45 FC 289 plakalı otomobil, Y.E.Y. idaresindeki 35 YFY 08 plakalı otomobil, R.Ö. idaresindeki 58 NS 962 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 35 AAT 825 plakalı transit art ardına ani fren yaparak durdu. Bu sırada arkalarından gelen A.T. idaresindeki 09 ADT 096 plakalı kamyon önünde fren yaparak duran transite, transitte diğer otomobillere çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobillerde yolcu konumunda bulunan S.Ş. ve T.İ. yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası Aydın-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan çekilmesi sonucu karayolunda trafik normale döndü.