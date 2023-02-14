İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir otobüs firması ile seyahat eden yolculardan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir otobüs firması ile seyahat eden yolculardan uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Kuyucak ilçesinde yol kontrolü esnasında bir otobüs firmasına ait durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 şüpheli ile birlikte, 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı. Şahısların adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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