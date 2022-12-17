Yolcu otobüsündeki uyuşturucuya jandarma geçit vermedi

Aydın'ın Söke ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmada; Ağaçlı mahallesinde A.Y. (31) isimli şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Ayrıca asri mezarlık önünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan yolcu otobüsünde Veston, Dilbaz ve Ödev isimli uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan kontrollerde de K.H. ve M.K.K. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.