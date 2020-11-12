İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda yürüyen vatandaşlara otomobil çarptı; 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde yolda yürüyen gençlere otomobil çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde yolda yürüyen gençlere otomobil çarptı. Kazada 2 genç yaralanırken sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.


Kaza, Davutlar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Kerem Ç. yönetimindeki 35 DB 0395 plakalı BMW marka otomobil, yolda yürüyen Ahmet K. ve Nurettin Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Sürücü Kerem Ç., 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü 0.4 promil alkollu olduğu tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.