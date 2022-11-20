Yoldan çıkan otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde babası ile yürüdüğü sırada kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil o esnada Tabakhane Deresi Köprüsü mevkiinde yürüyen Yasin Demir (7) ile babası Ahmet Demir'e (39) çarptı. Kazada 7 yaşındaki Yasin Demir olay yerinde hayatını kaybederken, 39 yaşındaki baba Ahmet Demir yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırırken, otomobil sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.