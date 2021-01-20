İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yollar buz tuttu, vatandaşın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

Aydınlıların dondurucu soğuk ile mücadelesi sürüyor.

Aydın'da yollar buz tuttu sürücülerin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.



Aydın'da son bir kaç gündür gece ve sabaha karşı termometreler eksi dereceleri gösterdi. Sıcaklık değerlerinin eksiye düşmesi ile birlikte Aydın'ın bazı bölgelerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle Efeler ilçesi Zafer Meydanı'nda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Otomobil trafiğinin yoğun olduğu Zafer Meydanı'nda oluşan buz tabakası dolayısıyla yayalar kaldırımda yürümekte zorluk çekerken, otomobiller de buzda kaymaya başladı. Olası bir kazanın önüne Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçti. Yolda tuzlama çalışması yapan ekipler kısa sürede sorunu giderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.