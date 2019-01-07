Yolları kar değil, arabalar kapattı

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Aydınlılar hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle birlikte Paşa Yaylası'na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan, mangal yakan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, dönüş yolu ise çileye dönüştü. Aydın'a dönmek üzere yola çıkan sürücüler yoldaki araç parkları nedeni ile zor anlar yaşadı. Akşam saatlerine kadar kar görmek isteyen Aydınlıların uğrak mekanı olan Paşa Yaylası yolunda çıkış bandı trafiğe kapanırken, sadece iniş bandında araçların ilerlemesine izin verildi.

Aydın'da sürücüler 21 kilometrelik geri dönüş yolunu bir buçuk saatte aşabilirken, trafik yoğunluğunun akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.