Yolunu kaybeden eşek, sahibini bekliyor

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yolunu şaşırıp kent meydanına gelen ve şehir merkezinde başıboş dolaşan eşek, Büyükşehir Belediyesi'nce bakımı yapılmak üzere barınağa götürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, şehir merkezini mesken tutan başıboş eşeğin sahibi kim ise belediyeden teslim alabileceğini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan Kent Meydanı'nda bir süre vakit geçirdikten sonra şehir merkezindeki bomboş cadde ve sokaklarda gezinti yapan eşek, Aydın Büyükşehir ekiplerince şehir merkezinden alınıp hayvan barınağına götürülmüştü. Bakımı yapılan ve karnı doyurulan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri firari eşeğin sahibine seslenerek eşeğini belediye hayvan barınağından teslim alabileceğini belirttiler.