İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yönetici adayından Başkan Atay'a ziyaret

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi İsmail Ünal, “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Çalışmaları” isimli staj ödevi için Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi İsmail Ünal, “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Çalışmaları” isimli staj ödevi için Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Geleceğin yerel yönetici adayı Ünal, Başkan Atay ile belediyecilik üzerine bilgi alışverişinde bulundu.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pandemi sürecinde ortaya koyduğu performansla bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Türkiye'nin en başarılı 2'nci ilçe belediye başkanı seçilmişti. Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Atay'ın bu başarısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi İsmail Ünal'ın dikkatinden kaçmadı. Genç öğrenci “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Çalışmaları” adlı staj ödevi için yaptığı araştırmalar kapsamında Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Çalışmasında, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a da yer vermek isteyen Ünal, başarısının sırrını öğrenmek için Başkan Atay ile bir araya geldi. Yerel yönetimler üzerine yapılan sohbetin ardından genç öğrenci, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'dan pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi edindi.


Efeler Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Ünal, Başkan Atay ile gerçekleştirdiği görüşmenin çok faydalı olduğunu ve gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.