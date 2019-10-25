YÖREX'in incisi Aydın İnciri oldu

“Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 10'uncu kez kapılarını açtı.

Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan katıldı.

Aydın Ticaret Odası adına YÖREX'e, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ergün Evran ve M. Fatih Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nuri Tuncal, Kanat Ay Karul, Veli Tuna ve Meclis Üyesi Kaan Şahbaz katıldı.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen YÖREX Fuarı için “Türkiye'nin yüz akı” tanımlamasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini, önce biz bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor” dedi.

Fuar açılışının ardından coğrafi işaretli ürünler ile ilgili panel de konuşmacı olarak yer alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Coğrafi İşaret almanın, ürünün kat etmesi gereken yolun yarısı olduğunu, diğer yarısının da ürünün pazarlaması olduğunu belirtti. Coğrafi İşaret tescilinin üreticiye değil ürüne ait bir markalaşma süreci olduğunun altını çizen Ülken, "Üreticinin ve satıcının bu markaya sahip çıkması, pazarlama süreçlerini organize etmesi ve denetimin içerisinde yer alması ürünün katma değerinin artması için çok önemli" dedi. TOBB'nin elinde tescil süreçleri ile ilgili önemli bir veri havuzunun olduğunu belirten Ülken, "Değerli Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu havuzun oluşmasına verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin destekleri ile coğrafi işaretler konusunda alamayacağımız tescil yok" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce yöresel ürünün sergilendiği fuara bu yıl 250 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.