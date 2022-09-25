Yörük Ali Efe için pedalladılar

yıl dönümünde Yörük Ali Efe'yi mezarı başında andı.

Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, bu kez Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe için pedalladı. Yörük Ali Efe'nin vefatının 71. yıldönümü dolayısıyla Efeler'den başlayan bisiklet turu, Yenipazar ilçesinde bulunan Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde son buldu.

Grubun kurucu üyelerinden Can Durmuş etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Milli Mücadelemizin en önemli kahramanlarından Yörük Ali Efe'yi vefatının 71. yıldönümünde mezarı başında anmak üzere Yenipazar'a geldik. Kurtuluşumuzun 100. yılı olması sebebiyle bugün rotamızı Yenipazar'a Yörük Ali Efe'nin evine çevirdik. Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun mihenk taşlarından Yörük Ali Efe ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Turumuza her yaştan kadın, erkek, genç, yaşlı bisiklet dostlarımız katıldı. Efeler diyarı Aydın'da bu anlamlı turu organize ettiğimiz için mutluyuz. Organizasyonumuz halk tarafından oldukça ilgi gördü. Buna benzer organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.