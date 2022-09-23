Yörük Ali Efe ölümünün 71. yılında anıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde milli mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe ölümünün 71. yılında mezarı başında anıldı. Kültür Bakanlığı tarafından bir milyon TL'ye yeniden restoresi yapılan Yörük Ali Efe Müze Evi, aile yakınları ve ilçe protokolü tarafından açıldı.

Milli mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe ölümünün 71. yılında Yörük Ali Efe mezarı başında anıldı. Yörük Ali Ede Müze Evi bahçesinde düzenlenen törene Aydın Vali Yardımcısı Dr. Yalçın Yılmaz, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Yörük Ali Efe'nin akrabaları ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, geçmiş tarihimizi gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini belirterek, “Aydınımız bir medeniyetler tarihi şehri. Tarih öncesi dönemden cumhuriyet tarihi dönemine kadar çok çeşitli kültür mirasına sahibiz. Fakat bu mirasın en dramatik anları hiç kuşkusuz kurtuluş mücadelesinde yaşananlardan oluşuyor. Kurtuluş mücadelesi kahramanımız Yörük Ali Efe'nin şahsında onun bize anlattığı hatırlattığı duyguları önümüzdeki nesillere mevcut durumda Türk toplumunun algısına hatırlatmak, yerleştirmek ve unutturmamak zorundayız. Çünkü geçmişte yaşananlar, gelecekte yaşanabileceklerin birer vesikasıdır. Bu anlamda tarihi gelecek nesillere aktarmayı bir Kültür Turizm Müdürü olarak, bir akademisyen olarak, bir baba olarak, Aydın'ın bir evladı olarak en önemli misyonum görevim kabul ediyorum. Kahraman şanlı Türk ordusu, Türk ordusunda savaş ahlakı, savaş hukukunun önünde gelir. Ancak kurtuluş mücadelesinde yaşananlar Yunan ordusunda savaş ahlakının korku inşasına dayalı bir soykırım stratejisiyle oluştuğunu gösterdi. Bildiğiniz gibi Yunan işgali Anadolu'nun içlerine ilerledikçe vahşetini şiddetini giderek arttıran bir soykırım davranışına dönüştü. Belki de bu vahşetten en çok nasibini alan il Aydın'ımız oldu. Çayyüzü'nde, Gözpınar'da daha nice nokta da yüzbinlerce insanımız camilerde yakılarak şehit edildi. Bebeklerimiz kundaklarında katledildi. Bu tarihi unutturmamak bizlerin en kutsal görevi diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordumuzun Aydın'a ulaşmasıyla birlikte düşmanı püskürttüğümüz o dönemde tıpkı ordumuzun mücadelesi kadar Kuvayı Milliye ruhuyla, ay yıldız sevgisi içinde gönlünü milletine vatanına adamış kahramanlarımızın da büyük önemi var. Bunların en başında gelen Aydın'da Yörük Ali Efe'mizin ölüm yıl dönümünde burada bulunmanın kutsal görevimizi gerçekleştirmenin şerefini ve onurunu hep beraber yaşıyoruz. Türk insanı Türk milleti cesurdur. Cesaretini yüreğine mühürlemiştir. Kuşkusuz cesaret özgürlükle mükafat olur. İşte tam da bu nedenle özgürlük bizim değişmez alın yazımızdır. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunulurken, lokma döktürülerek programa katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara ikram edildi. Okunan Mevlid-i Şerif sonrası protokol üyeleri Yörük Ali Efe'nin mezarı başında dualar etti. Son olarak Kültür Bakanlığı tarafından bir milyon TL'ye yeniden restoresi yapılan Yörük Ali Efe Müze Evi, aile yakınları ve ilçe protokolü tarafından vatandaşların ziyaretine açıldı.