İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yörüklerden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ziyaret

Aydın’da faaliyet gösteren yörük dernekleri Adnan Menderes Demorkasi Müzesi’ni ziyaret etti.

Aydın'da faaliyet gösteren yörük dernekleri Adnan Menderes Demorkasi Müzesi'ni ziyaret etti.


Aydın Efeleri Yörükleri Türkmenleri Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, Germencik Yörükleri Derneği Başkanı Ruhi Doğan, Aydın Yörük Efe Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu Yörük Efe, Söke Yörükler Derneği Başkanı Halil Döndü, Söke Yörük Türkmen Derneği Başkanı Günnur Özgen ve dernek üyeleri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.


Teşhir ve tanziminde kullanılmak üzere Adnan Menderes'in hatırasını canlandıran bilgi, belge ve eserlerin yer aldığı müzenin yapım aşaması devam ederken, henüz tamamlanmamış olan müze şimdiden ihtişamıyla ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandı. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde kurulan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezen dernek üyeleri, Menderes dönemine ait bilgi, belge ve eserleri inceledi. Menderes'in tüm hayatını yakından inceleyen yörükler, müzenin adeta geçmişe yolculuk yapmayı sağladığına dikkat çekerek yaşanan olayların ve görsellerin sergilendiği müzede duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.