Yüksek Lisans öğrencileri ADÜ'yü başarıyla temsil etti

Dr. Murat Yılmaz ve yüksek lisans öğrencileri Bulgaristan Trakia Üniversitesi tarafından, 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen “International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB 2019)” adlı uluslararası kongrede, ADÜ'yü başarı ile temsil etti.

Danışmanlığını Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın yaptığı, yüksek lisans öğrencileri Alkan Çağlı ve Selda Manav, “Diyabet Tedavisinde Alternatif Bir Besin Olarak Deve Sütünün Kullanımı” adlı poster sunumları ile poster dalında En İyi Poster ödülünü almaya hak kazandılar.

Kongrede ADÜ'yü temsil eden öğrenciler, dört sözlü sunum ve bir poster olmak üzere toplam beş bildiri gerçekleştirdi.