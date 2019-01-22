Yüksek topuklu ayakkabı, sadece ayağı değil vücudu da olumsuz etkiliyor

Dr. Cavidan Ay, yüksek topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu söyledi.

Özellikle genç bayanlar tarafından çok fazla tercih edilen yüksek topuklu ayakkabıların zarif ve şık bir görünüm sağladığı kadar sakıncalarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Fizirem hekimlerinden Dr. Cavidan Ay, “Sağlık herşeyden önemli” dedi.

“4,5 santimden fazlası anatomik sistemi olumsuz etkiliyor”

En şık ve en güzel şekilde giyinmenin her kadının hakkı olduğunu ancak özellikle ayakkabı seçiminde abartılan topukların ileride sıkıntıya neden olduğunu hatıralatarak hemcinslerine çeşitli tavsiyelerde bulunan Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Topuk yüksekliği 4,5 santimetreden daha fazla olduğunda normal anatomik yürüyüşü sağlayan sistemler olumsuz yönde etkilenir. Ağırlık ve basınç öne doğru daha fazla kayar. Yapılan çalışmalar 9 santimlik topuklu ayakkabıların 3 santimlik topuklulara nazaran ayak eklemlerine 7 kat daha fazla stres yüklediğini gösteriyor. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda hallux valgus diye adlandırdığımız başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu, çekiç parmak deformitesi, parmak üstünde yine dar ayakkabı giymeye bağlı olarak nasır meydana gelir. Bu sorunların tedavisinde gece atelleri, silikon makaralar, ayakkabıyı değişikliği veya ameliyat gerekebilir. Bu nedenle kadınlarımızın ayakkabı toğuğunu abartmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Kazalara da davetiye çıkarıyor”

Yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüşü zorlaştırması nedeniyle bir çok kadının başına istenmedik kazaların da geldiğini belirten Uz. Dr. Cavidan Ay, “Zemini iyi kavrayamadığı için yüksek topuklu ayakkabı giyen hanımlarda daha çok ayak bileği burkulmasının ve düşmeler yaşanıyor. Bunun yanında uzun süreli kullanıma bağlı aşırı yüklenme ve ayak tabanındaki yağ dokusunun incelmesine bağlı olarak ayak tarak kemiklerinde ve ayak tabanında ağrı oluşur. Bu nedenle topuklu ayakkabı giyiminde hekim olarak ölçünün kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.