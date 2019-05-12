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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 29 kaçak Sahil Güvenlik devriyesine yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik devriyesine yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik devriyesine yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 06.67 sıralarında Didim ilçesi açıklarında denetimlerini sürdüren Sahil Güvenli Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç mevkisinin 3 mil güneybatısında seyir halinde olan bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 13'ü Filistin, 18'i Suriye ve 8'i Irak uyruklu olmak üzere 29 kaçak göçmeni yakalandı.


Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından adli ve idari işlemlerinin yapılması için emniyet birimlerine teslim edildi.

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