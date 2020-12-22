İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan'ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında denizin ortasında bırakılan 26 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında denizin ortasında bırakılan 26 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı saat 01.42'de, Kuşadası Körfezi'nde Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından sahil güvenlik botu görevlendirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası Setur Marina'ya getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.